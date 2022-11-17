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Зеленский: коррупции на Украине больше нет

12:00
  • четверг
  • 17 ноября 2022

Все преступники уехали из страны

Все взяточники уехали из Украины, коррупции в стране не осталось.

Об этом в четверг, 17 ноября, заявил президент страны Владимир Зеленский в ходе выступления на экономическом форуме агентства Bloomberg.

"Не будет никакой коррупции, сейчас ее и нет… Все коррупционеры уехали. Мы объединены", - сказал украинский лидер.

Ранее Зеленский заявил, что "украинская верхушка взяток не берет, поэтому она рукопожатна", но в целом "люди слабы к деньгам". Президент выразил надежду, что его страна пройдет "весь путь борьбы с коррупцией".

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