WP: упавшие в Польше украинские ракеты "отклонились от курса"

В НАТО раздражены позицией Зеленского

Взрывы в Польше произошли в результате падения одной или двух украинских ракет С-300.

Об этом в четверг, 16 ноября, написала американская газета The Washington Post со ссылкой на данные американской разведки.

"Взрывы в Польше произошли из-за одной или двух украинских ракет С-300, которые "отклонились от курса", - говорится в сообщении.

Ранее издание Financial Times написало, что в НАТО возмутились позицией президента Владимира Зеленского, упорно отрицающего, что в Польше упала именно украинская ракета.

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