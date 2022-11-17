Зеленский опубликовал видео удара по Днепру

Снаряды поразили объекты стратегической инфраструктуры

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео ракетного удара по городу Днепр (бывший Днепропетровск – прим. ред.).

В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что удар пришелся по Южному машиностроительному заводу, предприятию по производству ракетно-космической техники. Также пострадали объекты газодобычи.

В Киеве, Днепре, Одессе и других областях Украины прогремели взрывы, сработала система ПВО. По всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

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