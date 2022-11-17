ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зеленский опубликовал видео удара по Днепру

12:32
  • четверг
  • 17 ноября 2022

Снаряды поразили объекты стратегической инфраструктуры

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео ракетного удара по городу Днепр (бывший Днепропетровск – прим. ред.).

В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что удар пришелся по Южному машиностроительному заводу, предприятию по производству ракетно-космической техники. Также пострадали объекты газодобычи.

В Киеве, Днепре, Одессе и других областях Украины прогремели взрывы, сработала система ПВО. По всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.