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Зеленский не уверен, что в Польше упала российская ракета

12:44
  • четверг
  • 17 ноября 2022

"Мы должны быть честными", - заявил украинский президент

Владимир Зеленский признался, что уже не уверен в том, что на территории Польши упали российские ракеты. Ранее украинский президент был более категоричен в высказываниях.

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"Я не знаю, что случилось в этот раз, мы не знаем на 100%, я думаю, что мир тоже не знает на 100%", - сказал Зеленский (цитата по РИА Новости)

В то же время он подчеркнул, что российская ракета была, а Украина задействовала свои средства ПВО. По словам Зеленского, нужно быть честными и провести расследование случившегося.

15 ноября в Польше в районе населенного пункта Пшеводув в 8 километрах от границы с Украиной упала ракета, в результате чего погибли два человека. Почти сразу польские официальные лица заявили, что ракета была российской. Владимир Зеленский потребовал "коллективного ответа" стран НАТО. Чуть позже президент Польши Дуда признал, что не имеет сведений о принадлежности ракеты. Версию о том, что ракета была российской, отверг и президент США Джо Байден.

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