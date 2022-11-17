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Собянин принял решение о заключении четырёх инвестконтрактов на производство лекарств в Москве

12:47
  • четверг
  • 17 ноября 2022

Городские власти гарантируют стабильность поставок лекарств

Сергей Собянин принял решение о привлечении инвесторов для создания четырех новых фармацевтических производств в столице.

По условиям контрактов поставщики-инвесторы возьмут на себя обязательства в течение двух-четырех лет локализовать на территории Москвы производство 74 лекарственных препаратов (международных непатентованных наименований), включая иммунодепрессанты, противоопухолевые, противовоспалительные, кардиопротективные, гипогликемические и антигистаминные препараты. Правительство Москвы примет на себя обязательство о закупках выпускаемой продукции в течение четырех-пяти лет на общую сумму 17,85 млрд руб.

Таким образом городские власти гарантируют стабильность поставок широкой номенклатуры лекарственных препаратов в медицинские учреждения Москвы. Так, в городе будет создано четыре новых импортозамещающих высокотехнологичных производства.

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