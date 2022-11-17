Им возместят часть затрат

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о дополнительной поддержке столичных экспортеров.

Об этом в четверг, 17 ноября, сообщила пресс-служба мэра и правительства города. Московские компании-экспортеры смогут возместить часть затрат на реализацию продукции за пределами России по контрактам текущего года.

Максимальный размер субсидии составляет три миллиона рублей, но не более 50% от объема экспортной выручки и налогов, уплаченных в бюджет города.

В 2022 году экспортеры столкнулись со сложной внешнеэкономической ситуацией и вынужденной сменой географии экспорта. В связи с этим возможность компенсации части затрат за текущий год поможет московским компаниям выйти на новые международные рынки и сохранить темпы развития бизнеса.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"