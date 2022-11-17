Развитие донорского движения обсудили на мероприятии в Москве

Участие приняли медики и волонтеры

Новыми идеями, опытом и знаниями в области донорства делились в четверг участники форума "Управление донорским движением: лидерство и коммуникации".

На мероприятии собрались волонтёры, медики, организаторы различных движений и представители власти. Они обсуждали, как лучше всего развивать донорство крови и костного мозга в стране, а также, как привлечь к нему больше людей.

Участники отметили, что население довольно мало знает об этой сфере и важно как можно больше рассказывать людям об этой процедуре, и как она помогает выжить многим пациентам.

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