Студент из Реутова стал призером чемпионата мира по гонкам с препятствиями

Он занял второе место

Московский студент выиграл финал европейской лиги популярного сейчас вида спорта - ниндзя. Несмотря на боевое название, ничего общего со средневековыми японскими шпионами эти атлеты не имеют! Кроме, пожалуй, отличной физической формы. А так, вполне мирная дистанция с различными весьма замысловатыми препятствиями.

Барьеры, рукоходы, рампу и другие испытания дистанции чемпионата мира по гонкам с препятствиями 18-летний Юрий Прокудин из подмосковного Реутова преодолевает без единой ошибки. Уложившись в 57 секунд, российский спортсмен завоевал серебро турнира, обогнав почти сотню участников из 65 стран.

"На дистанции было 8 препятствий, и когда я приехал на чемпионат мира, я увидел их впервые. То есть я раньше не пробовал никогда преодолевать эти препятствия, но моя подготовка физическая и опыт соревновательный помогли мне стать вторым на этих соревнованиях", - рассказал он.

В гонки с искусственно создаваемыми препятствиями, которые во всем мире чаще называют ниндзя-спортом, Юра пришёл 4 года назад. На дистанции в 100 метров, на которой он соревнуется, атлетам нужно как можно быстрее преодолеть полосу из замысловатых препятствий. Всякий раз она новая, и возможности протестировать её до самого старта у спортсменов обычно нет.

Спустя всего неделю после соревнований серебряный призер Чемпионата мира отправился в Баварию на финал европейской ниндзя-лиги. Там Юра взял золото, а затем поспешил вернуться домой на учебу. Сочетать насыщенный спортивный график ему удается с изучением основ строительства в Московском государственном строительном университете.

"Я просто меньше сижу в социальных сетях, как-то формирую график свой. Поэтому у меня получается все совмещать. На сессиях проблем не было. В целом всё возможно, если есть желание", - рассказал Юрий.

В родном вузе, где к спорту относятся с большим уважением, новоиспеченным ниндзя-чемпионом все очень гордятся. "Мы культивируем на кафедре 84 вида спорта, и если нам добавятся ещё виды спорта - тем более, такой современный и интересный, мы будем только рады и будем помогать и способствовать этому развитию", - отметил Василий Бизяев заведующий кафедрой физического воспитания и спорта.

Возглавить при возможности университетскую ниндзя-лигу Юра, конечно же, не против. Он уверен: в его расписании между сессиями и подготовкой к следующему чемпионату мира, где он рассчитывает уже только на золото, найдётся время и на это.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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