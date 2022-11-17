В Москве проходит конгресс Национальной академии телерадиовещателей

Эксперты обсуждают трансформацию телевизионного контента
На ВДНХ в павильоне №57 в эти дни проходит международный конгресс Национальной академии телерадиовещателей. Специалисты и эксперты обсуждают новые вызовы современных медиа.
Участники обсуждают законодательные изменения и инициативы, трансформацию телевизионного контента, перестройку рекламного рынка и новые тренды медиапотребления.
Начиная с 13 года, в рамках конгресса вручают премии имени Владимира Зворыкина за наиболее значимые достижения в области телерадиовещания. А ещё на площадке проходит Международная выставка оборудования для теле-, радио-, интернетвещания и кинопроизводства.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"