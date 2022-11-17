ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве проходит конгресс Национальной академии телерадиовещателей

15:16
  • четверг
  • 17 ноября 2022

Эксперты обсуждают трансформацию телевизионного контента

На ВДНХ в павильоне №57 в эти дни проходит международный конгресс Национальной академии телерадиовещателей. Специалисты и эксперты обсуждают новые вызовы современных медиа.

Участники обсуждают законодательные изменения и инициативы, трансформацию телевизионного контента, перестройку рекламного рынка и новые тренды медиапотребления.

Начиная с 13 года, в рамках конгресса вручают премии имени Владимира Зворыкина за наиболее значимые достижения в области телерадиовещания. А ещё на площадке проходит Международная выставка оборудования для теле-, радио-, интернетвещания и кинопроизводства.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Конгресс Национальной академии телерадиовещателей
Конгресс Национальной академии телерадиовещателей
Конгресс Национальной академии телерадиовещателей
Конгресс Национальной академии телерадиовещателей
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.