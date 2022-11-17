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В Москве спасли трех вмерзших в лед уток

15:17
  • четверг
  • 17 ноября 2022

На помощь позвали сотрудников пожарно-спасательного центра

В Большом Лосиноостровском пруду спасли трёх уток, которые вмёрзли в воду. Самостоятельно выбраться они не могли.

Прохожие заметили ослабленных пернатых, которые беспомощно отбивались от ворон. Очевидно, лапы примёрзли ко льду и улететь уже не получилось, сообщает "ТВ Центр".

Хищных птиц отогнали. А сотрудникам пожарно-спасательного центра, вызванным на место, пришлось облачаться в гидрокостюмы. Иначе к пленникам было не подобраться. Уток вытащили, согрели. И передали специалистам Департамента природопользования столицы.

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