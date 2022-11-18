Столичные коммунальщики перешли на круглосуточное дежурство

Снег вывозят на специальные пункты

Зима провожает осень морозом и метелью. Сегодня город будет снова заметать. И, судя по прогнозам, это только начало.

Столичные коммунальщики готовы к любому настроению погоды и перешли на круглосуточное дежурство. 10 тысяч единиц спецтехники, 16 тысяч рабочих! Чистят трассы, тротуары и дворы, подходы к остановкам и социальным объектам.

Убирают снег с крыш. А затем вывозят всё это на специальные пункты - на переплавку. Там используют естественное тепло сточных вод, а растаявшая масса проходит через специальные фильтры, попадая в очистную систему.

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