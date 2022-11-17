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Российская артиллерия уничтожила скопление боевиков под Запорожьем

12:45
  • четверг
  • 17 ноября 2022

Ликвидировано два взвода ВСУ

Скопление украинских боевиков уничтожила реактивная артиллерия Южного военного округа под Запорожьем. Российские артиллеристы отработали по координатам из РСЗО "Град" на одном из самых тяжелых направлений.

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 "Поступила информация о скоплении живой силы противника. Цель была обработана, ориентировочно от взвода до двух взводов", - приводит РИА Новости слова командира подразделения реактивной артиллерии с позывным "Казань".

Как пояснил офицер, артиллерия обрабатывает оперативные данные разведки с передовых дозорных позиций, а также данные аэротехнического наблюдения. На этой позиции военные ВСУ, скорее всего, готовили опорный пункт.

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