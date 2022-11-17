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Эрдоган поблагодарил Путина за "волю и вклад" в продление продуктовой сделки

13:18
  • четверг
  • 17 ноября 2022

Она продлена еще на 120 дней

 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил президента России Владимира Путина за "волю и вклад" в продление зерновой сделки.

Об этом политик написал в личном Twitter-аккаунте. Ранее стало известно, что сделка продлевается на 120 дней.

"Я хотел бы выразить благодарность Организации Объединенных Наций (ООН), генеральному секретарю Гутерришу, президенту России Путину и президенту Украины Зеленскому за их волю к продлению соглашения и поздравить всех, кто внес свой вклад", - говорится в его сообщении.

Зерновая сделка была заключена 22 июля. Документ подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Зерновая сделка подразумевает создание безопасного коридора для вывоза зерна и удобрений из черноморских портов Украины.

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