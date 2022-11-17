Силовики задержали инженера-агента ВСУ на Запорожской АЭС

Сотрудник корректировал огонь во время обстрелов станции

Российские спецслужбы задержали инженера службы физической защиты Запорожской АЭС. Во время допроса агент ВСУ рассказал, как помогал украинской артиллерии обстреливать станцию. Он передавал информацию сотруднику украинских спецслужб.

"Я ему подробно сообщал, куда попадают взрывы по объектам атомной электростанции, таким образом корректировал огонь", — сообщил инженер. По его словам, он также передавал точное место дислокации военных и техники в городе Энергодаре.

Киевские спецслужбы также поручили задержанному сообщать о российских силах на территории ЗАЭС. Ему приказали сообщать не только о военных, но и о гражданских лицах - в частности, о находящихся на станции представителях "Росатома", передает РИА Новости.

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