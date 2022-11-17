Арбитраж обязал финскую Gasum выплатить "Газпром экспорту" более €300 млн

Указ Путина о переходе на оплату за газ в рублях признан обстоятельством форс-мажора

Арбитражный суд в Стокгольме обязал финскую Gasum выплатить "Газпром экспорту" задолженность в размере более 300 миллионов евро за поставки газа.

Стороны обязаны продолжить переговоры по контракту для урегулирования ситуации с дальнейшими поставками газа, говорится в решении суда.

Кроме того, трибунал признал указ президента России Владимира Путина о переходе на оплату за газ в рублях обстоятельством форс-мажора по контракту. Таким образом подтверждена законность приостановки поставок газа, если его не оплатят именно в рублях.

В свою очередь компания Gasum накануне заявила, что арбитраж разрешил ему не платить в рублях по контракту с "Газпром экспортом".

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