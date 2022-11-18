Гороскоп на сегодня, 18 ноября, для всех знаков зодиака

Овнам пора заняться карьерой, а Водолеям стоит обратить внимание на мелкие детали

Овны

Бросайте все силы на карьеру и бизнес – сегодня звезды благоволят смелым и находчивым. Если вас есть кому поддержать, ваши шансы сильно возрастут.

Тельцы

В личной жизни - сплошное Солнце! Этот день прекрасен для свадьбы, помолвки, предложения, знакомства с родителями, начала медового месяца.

Близнецы

Хорошая новость о здоровье или работе ждет вас ближе к вечеру. Вас могут освободить от чужих обязанностей или перевести на новый участок, где обязанностей меньше, а денег больше.

Раки

Семейные представители знака почувствуют, что их отношения вышли на новый уровень, появилось больше доверия. Свободным представителям сегодня удастся понять, кто им нужен для счастья.

Львы

Этот милый ноябрьский день вы запомните надолго. Сегодня, несмотря ни на что, звезды помогут вам почувствовать себя счастливыми и спокойными.

Девы

Вас ждет интересный день. Хотя никаких особых событий не произойдет, вы почувствуете себя увереннее на учебе, в переговорах или на деловых встречах.

Весы

Вам сегодня стоит поискать новые источники дохода, попросить повышения оклада. Переговоры и встречи закончатся в вашу пользу и принесут конкретику.

Скорпионы

Получая мощную поддержку от Плутона, Солнце в вашем знаке сегодня просто несокрушимо. Вы сможете сделать то, что даже побаивались начинать. Дерзайте!

Стрельцы

Вы преуспеете во всех проектах, которые не афишируете или ведете в одиночку. Это также отличный день для поиска новых источников дохода, спонсоров или инвесторов.

Козероги

Всем вам сегодня стоит заняться практиками восполнения энергии. Кроме того, вы сможете найти группу поддержки или новых друзей и единомышленников.

Водолеи

Работающим представителям знака сегодня будет проще найти подход к начальству. В целом всем вам стоит обращать внимание на мелкие детали.

Рыбы

Ваши друзья или коллеги из других стран сегодня сделают что-то полезное или приятное. Если вы находитесь за границей, все будет складываться в вашу пользу.

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