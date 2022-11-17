Опубликовано видео мощного пожара на заводе под Красноярском

Загорелись цеха с пиломатериалами

Мощный пожар вспыхнул на заводе в Красноярском крае. По данным МЧС, загорелись цеха с пиломатериалами в городе Канске.

Видео с места происшествия опубликовала в Telegram пресс-служба регионального управления МЧС. Огонь распространился на площади 3,5 тысячи квадратных метров. По последним данным, пострадавших нет.

На опубликованных кадрах видно, что большая часть здания разрушена. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение. С огнем боролись более 40 человек личного состава, привлечено 13 единиц техники.

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