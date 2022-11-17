В Крыму сбили беспилотник

Обломки упали на территории станции "Кафа"

Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил в Telegram о сбитом беспилотнике.

"По подстанции "Кафа". Сбит беспилотник. Обломки упали на территории станции. Повреждений нет, энергоснабжение не нарушено", - говорится в сообщении.

1 ноября стало известно, что моряки Черноморского флота сбили летающий беспилотник на севере Севастополя, в районе Любимовки.

Вскоре после этого украинский беспилотник залетел на территорию Белоруссии. Аппарат перехватили. Он был оборудован системой инфракрасного видения, применялся для тренировок перемещения и сброса взрывных устройств.

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