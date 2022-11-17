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Сына Шумахера выгнали из команды "Формулы-1"

13:50
  • четверг
  • 17 ноября 2022

Его лучшим результатом стало шестое место на Гран-при Австрии

Американская гоночная команда "Формулы-1" Haas отказалась продлевать контракт с немецким пилотом Миком Шумахером, сообщила пресс-служба организации.

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Шумахер-младший покинет Haas по окончании сезона-2022.

Руководитель команды Гюнтер Штайнер ограничился общими словами, сухо поблагодарив Шумахера-младшего за его вклад. Этот вклад при этом оказался более чем скромным - за минувший сезон, который закончится 20 ноября в Абу-Даб, пилот заработал всего 12 очков (лучший результат - шестое место в Австрии).

Мик Шумахер - сын семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера, ему 23 года. Ранее его напарником по команде был россиянин Никита Мазепин.

Чемпионом нынешнего сезона досрочно стал голландец Макс Ферстаппен (второй титул подряд).

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Мик Шумахер
Мик Шумахер
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