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Путин обновил состав СПЧ

14:14
  • четверг
  • 17 ноября 2022

Сванидзе исключен, военкор Коц добавлен

Президент России Владимир Путин подписал указ об изменении состава Совета по правам человека (СПЧ).

Документ опубликован на официальном сайте правовой информации. Так в частности, из совета исключены правозащитник Игорь Каляпин, журналист Николай Сванидзе, Екатерина Винокурова и Александр Асмолов.

В СПЧ вошли специальный корреспондент издательского дома "Комсомольская правда", Александр Коц, президент общественной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы" Ольга Демичева, председатель правления Союза писателей России Николай Иванов и другие. В общей сложности список пополнили 10 человек.

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