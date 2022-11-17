Путин обновил состав СПЧ

Сванидзе исключен, военкор Коц добавлен

Президент России Владимир Путин подписал указ об изменении состава Совета по правам человека (СПЧ).

Документ опубликован на официальном сайте правовой информации. Так в частности, из совета исключены правозащитник Игорь Каляпин, журналист Николай Сванидзе, Екатерина Винокурова и Александр Асмолов.

В СПЧ вошли специальный корреспондент издательского дома "Комсомольская правда", Александр Коц, президент общественной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы" Ольга Демичева, председатель правления Союза писателей России Николай Иванов и другие. В общей сложности список пополнили 10 человек.

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