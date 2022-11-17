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Глава Фонда развития промышленности доложил Путину о работе организации

14:41
  • четверг
  • 17 ноября 2022

Президент высоко оценил работу Фонда

Поддержку реального сектора экономики обсудили сегодня в Кремле. Владимир Путин встретился с директором Фонда развития промышленности Романом Петруцей.

Организация даёт предприятиям льготные кредиты на уникальных условиях. Ставка - чуть больше одного процента. Первые три года - отсрочка платежей. За это время компании успевают наладить бизнес.

Фонд выдаёт средства быстрее, чем некоторые коммерческие банки. Благодаря этому его услуги очень востребованы. Каждый пятый клиент приходит по рекомендации прошлого заёмщика. Президент высоко оценил работу организации.

Путин: В целом, программа хорошая, насколько я понимаю, и результаты такие, о которых можно говорить, можно этими результатами отчитаться за все эти годы. Давайте вот об этом как раз и поговорим. Пожалуйста.

Петруца: Счёт проектов идёт уже на сотни в год. Только в этом году мы уверенно идём к цифре 250 займов на сумму свыше 100 миллиардов рублей – это огромная для нас сумма, только в этом году. А всего за время работы фонда мы профинансировали уже почти 1200 проектов в 74 регионах страны.

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