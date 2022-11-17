Производство беспилотников для СВО налажено в Забайкалье

Первая партия уже поступила в войска

Производство беспилотников для нужд специальной военной операции на Украине наладили власти Забайкалья. Это стало возможным благодаря программам по развитию промышленности, а также участия Минпромторга России, сообщил вице-премьер регионального правительства Александр Бардалеев.

"Первая тестовая партия беспилотников уже передана в армию, в течение месяца будет произведено еще 50 таких аппаратов", —приводит комментарий Брдалеева сайт Минэкономразвития Забайкалья.

Название предприятия вице-премьер раскрывать не стал в целях безопасности. Он добавил, что на предприятиях региона также разворачивается производство деталей для ремонта военной техники.

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