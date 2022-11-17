ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Производство беспилотников для СВО налажено в Забайкалье

14:07
  • четверг
  • 17 ноября 2022

Первая партия уже поступила в войска

Производство беспилотников для нужд специальной военной операции на Украине наладили власти Забайкалья. Это стало возможным благодаря программам по развитию промышленности, а также участия Минпромторга России, сообщил вице-премьер регионального правительства Александр Бардалеев.

Минобороны показало работу дронов "Сибирь-1" и "Грифон" в зоне СВО
Медведев: Россия кратно увеличила выпуск танков, ракет и дронов

"Первая тестовая партия беспилотников уже передана в армию, в течение месяца будет произведено еще 50 таких аппаратов", —приводит комментарий Брдалеева сайт Минэкономразвития Забайкалья.

Название предприятия вице-премьер раскрывать не стал в целях безопасности. Он добавил, что на предприятиях региона также разворачивается производство деталей для ремонта военной техники.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Производство беспилотников
Производство беспилотников
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.