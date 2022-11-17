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Эрдоган: ни Россия, ни США не собираются использовать ядерное оружие

14:05
  • четверг
  • 17 ноября 2022

Турецкий лидер получил данные от разведки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении из Индонезии высказался по поводу возможной ядерной угрозы.

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"Информация, которую я получил от моего начальника разведки о том, будут ли Россия и США применять здесь ядерное оружие, заключается в том, что на данный момент обе стороны не будут предпринимать никаких попыток использовать ядерное оружие", - сказал турецкий лидер (цитата по РИА Новости).

Ранее стало известно, что директор СВР Сергей Нарышкин встретился в Анкаре с главой ЦРУ Уильямом Бернсом. Стороны обсудили положение задержанных граждан США и ядерные риски.

Прежде Владимир Путин указал, что "цель возни вокруг применения ядерного оружия очень примитивная - Запад ищет дополнительные аргументы, чтобы убедить других, что нужно всем вместе противостоять России".

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Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган
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