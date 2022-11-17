Тарантино решил снять сериал

Оскароносный режиссер и сценарист возвращается на телевидение

Американский режиссер и сценарист Квентин Тарантино сообщил о намерении вернуться на телевидение, пишет Variety.

Как стало известно изданию, Тарантино снимет в следующем году восьмисерийный сериал. Пока нет информации, о чем он будет и кто сыграет главные роли.

В 2005 году режиссер снял для ТВ два эпизода сериала "C.S.I.: Место преступления".

Тарантино - двукратный лауреат премии "Оскар", обладатель "Золотой пальмовой ветви". Известен, в частности, по таким фильмам, как "Бешеные псы", "Криминальное чтиво", "Убить Билла", "Бесславные ублюдки", "Омерзительная восьмерка" и "Однажды в… Голливуде".

Ранее режиссер заявил, что скоро закончит с кино, но сначала снимет свой последний полнометражный фильм.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"