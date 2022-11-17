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МИД России подтвердил продление зерновой сделки

14:33
  • четверг
  • 17 ноября 2022

Возражений не было

Зерновая сделка будет автоматически продлена на 120 дней.
Эрдоган поблагодарил Путина за "волю и вклад" в продление продуктовой сделки

Информацию подтвердили в российском МИД в четверг, 17 ноября. В ведомстве напомнили, что сделка будет автоматически продлена, если не поступает возражений. Они не поступили.

"Российская сторона также допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" без каких-либо изменений по срокам и охвату", - добавили в ведомстве.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил президента России Владимира Путина за "волю и вклад" в продление зерновой сделки.

Зерновая сделка была заключена 22 июля. Документ подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Зерновая сделка подразумевает создание безопасного коридора для вывоза зерна и удобрений из черноморских портов Украины.

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