Москва назвала несистемным диалог с Вашингтоном

СНВ-3 истекает в 2026 году

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил в интервью каналу RTVI, что Москва продолжает вести диалог с Вашингтоном.

"Диалог идет, но он не носит системного характера, многие форматы, о которых договаривались ранее, американцы просто заморозили. Это вызывает сожаление, но мы не стоим с протянутой рукой. Я хочу сказать, что диалог с американцами нам нужен не больше, чем им", - отметил замглавы МИД.

Он добавил, что обсуждение по стратегической стабильности продолжится, если американцы "дозреют".

"Если не дозреют, значит, диалога не будет", - заключил дипломат.

СНВ-3 (договор о сокращении стратегических наступательных вооружений) был официально продлен 5 февраля 2021 года. США и Россия берут на себя обязательства сократить число ядерных боезарядов до 1550, а количество межконтинентальных баллистических ракет, снарядов на подводных лодках и стратегических бомбардировщиках - до 700.

Договор истекает в феврале 2026-го.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"