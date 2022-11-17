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Порошенко раскрыл пранкерам роль США в украинском конфликте

14:43
  • четверг
  • 17 ноября 2022

Экс-президент Украины рассказал, какое оружие поставляют страны НАТО

Украинская армия обязана своими успехами поддержке США. Вашингтон поставляет Киеву военную технику - особенно артиллерию и комплексы радиоэлектронной борьбы, заявил экс-президент Украины Петр Порошенко.

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"Успех был бы совершенно невозможен без роли, поддержки, помощи США. Потому что на юге вся артиллерия западного калибра, большая часть артиллерии поставляется США. На востоке у нас много техники, включая HIMARS и комплексы радио-электронной борьбы, РЛС контрбатарейной борьбы", - рассказал Порошенко российским пранкерам.

Вован и Лексус позвонили Порошенко и представились бывшим послом США в России Майклом Макфолом. Украинский политик разоткровенничался и сообщил, что сотрудничает со многими бригадами, куда поставляет спецтехнику. По словам Порошенко, с 24 февраля он поставил в войска беспилотники и БТРы на сумму более чем на 1 млрд 300 млн гривен, передает РИА Новости.

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