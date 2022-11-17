В Кузбассе 10 школьников попали в больницу, отравившись в столовой

Областной прокуратурой организована проверка

В Кузбассе в столовой образовательного учреждения отравились 10 школьников и педагог, передает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

"10 детей и один взрослый были госпитализированы с отравлением. Один ребенок и учитель были в реанимации, но они уже переведены в отделение", - говорится в сообщении.

Родители пострадавших школьников рассказали, что одиннадцатиклассники приехали на профориентационную экскурсию в Кемерово из моногорода Анжеро-Судженска. Для них в столовой Кемеровского профессионально-технического техникума организовали горячее питание.

Сейчас столовая закрыта. Областной прокуратурой организована проверка.

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