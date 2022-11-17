"Cемь пятниц на неделе": Кремль оценил подход Киева к переговорам

Москва неоднократно подтверждала готовность возобновить переговоры

Российская сторона по-прежнему открыта к переговорам с Украиной, однако их возобновлению мешает подход украинских властей. Об этом в четверг, 17 ноября, рассказал пресс-секретарь президента Украины Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Киеву хорошо известна эта позиция России относительно переговоров.

Однако "у украинских визави семь пятниц на неделе", отметил Песков. Он напомнил, что "то они ведут переговоры, то они отказываются от переговоров, потом они принимают фактически закон, который запрещает вести какие бы то ни было переговоры, потом они говорят, что хотят переговоры, но публичные", сообщает РИА Новости.

Переговоры по мирному урегулированию между Россией и Украиной были прерваны в апреле из-за бездействия Киева. Москва неоднократно подчеркивала готовность к возобновлению переговорного процесса.

16 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хочет, чтобы переговоры проходили "за кулисами". При этом он выдвигал ряд требований к России для возобновления переговорного процесса, в том числе — отказ Москвы от новых регионов, которые, по версии украинских властей, якобы оккупированы Россией.

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