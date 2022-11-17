Песков рассказал о влиянии погоды на развитие СВО

Цели будут достигнуты

Климат и погода не оказывают никакого влияния на специальную военную операцию. Цели СВО будут достигнуты, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Специальная военная операция продолжается, и ее продолжение не зависит от климатических, от погодных условий", - сказал журналистам представитель Кремля.

Песков отметил, что украинская сторона не хочет переговоров. Ранее Владимир Зеленский заявил, что якобы получил некие "сигналы" о готовности Москвы к переговорам и предложил публичный формат. Однако, по словам представителя Кремля, публичных переговоров не бывает – а тем более переговоров на таком уровне, приводит слова Пескова ТАСС. Эти заявления однозначно говорят о нежелании Киева договариваться.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"