Песков прокомментировал итоговую декларацию саммита G20

Москва оценивает документ весьма позитивно

Итоговый документ, принятый лидерами государств — членов "Большой двадцатки" по завершении саммита на Бали, является победой здравого смысла и компромиссом. Такое мнение в четверг, 17 ноября, высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля рассказал, что Москва позитивно оценивает итоговую декларацию саммита G20, в которой удалось "нейтрализовать слепую агрессивность коллективного Запада".

Песков также отметил, что в этом "большая заслуга и наших дипломатов, и нашей шерпы, и большая заслуга индонезийцев, которые председательствовали и председательствуют до сих пор в "двадцатке", и индийских дипломатов, которые уже по эстафете получат дальше председательство в "двадцатке", и наших партнеров, китайцев, других стран".

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что работа в рамках "двадцатки" будет продолжена, поскольку все в ней заинтересованы, сообщает РИА Новости.

Ранее министр финансов России и член делегации на саммите G20 Антон Силуанов рассказал, что российская делегация не ощутила никакой изоляции саммите лидеров стран "Большой двадцатки". Силуанов отметил, что "в ключевых вопросах без Российской Федерации, естественно, ни один вопрос не обсуждался".

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