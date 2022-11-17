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ВКС России уничтожили цеха оборонного предприятия в Павлограде

15:24
  • четверг
  • 17 ноября 2022

Также ВС России сорвали попытки ВСУ атаковать на краснолиманском направлении

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга в четверг, что ВКС уничтожили цеха оборонного предприятия по производству топлива и ракетных двигателей для ВСУ в Павлограде Днепропетровской области.

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Кроме того, ВС России уничтожили в Запорожье цеха научно-производственного комплекса "Искра", где производились компоненты для ремонта украинских РЛС и РСЗО.

Вместе с тем сообщается, что российские войска предотвратили попытку ВСУ атаковать в направлении новоселовского в ЛНР. Поражены две радиолокационных станции контрбатарейной борьбы производства США в ДНР.

ВС России сорвали попытки ВСУ атаковать на краснолиманском направлении, потери украинской стороны составили до 100 военных. Российские войска также взяли под контроль дорогу между Павловкой и Никольским в ДНР. Поражены две украинские пусковые установки РСЗО "Ураган" в Харьковской области.

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