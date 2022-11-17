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ВС России сорвали атаки ВСУ под Красным Лиманом

15:32
  • четверг
  • 17 ноября 2022

Противник потерял более 100 боевиков

Российская артиллерия и ВКС сорвал попытки наступления ВСУ под Красным Лиманом. Потери противника составили около 100 боевиков, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На Красно-Лиманском направлении, в результате огня российской артиллерии, ударов армейской авиации и тяжелых огнеметных систем, сорваны попытки ВСУ атаковать силами пяти ротных тактических групп", - заявил Конашенков на брифинге.

Генерал уточнил, что противник наступал в направлении населенных пунктов Коломыйчиха, Макеевка, Площанка, Червонопоповка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. В результате ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 100 военнослужащих. Подбит один танк, три боевые машины пехоты, два бронеавтомобиля и три пикапа.

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