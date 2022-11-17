Минпросвещения уточнило позицию по единой школьной форме

Этот вопрос время от времени поднимают в России

Введение единой школьной формы в России — еще не решенный вопрос. Об этом в четверг, 17 ноября, рассказала заместитель российского министра просвещения Татьяна Васильева.

Представитель Минпросвещения уточнила, что обсуждение единой школьной формы — это пока не планы, а "вопрос, который был поднят и поднимается часто и самими родителями". Тему единой формы для школьников упоминал и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Как подчеркнула Васильева, никаких решений по этому вопросу пока нет — это "перспектива на подумать и всем сообществом здесь выстроить позицию", сообщает РИА Новости.

Ранее президент Ассоциации индустрии детских товаров Антонина Цицулина рассказала, что собрать ребенка в школу перед учебным годом 2022/2023 оказалось значительно дороже, чем годом ранее — из-за инфляции и проблем с логистикой. По словам эксперта, рост стоимости подготовки ребенка к школе составил 12-15%.

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