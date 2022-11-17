ВС России отражают попытки ВСУ идти в наступление

Киев бросает в бой остатки своей авиации

Мощные взрывы прогремели сегодня в большинстве крупных городов Украины. В Днепропетровске ракеты ударили по заводу Южмаш и нескольким площадкам газодобычи. Мишенями были и объекты критической инфраструктуры в Киеве. По данным Минобороны, высокоточными ударами ВКС России в Павлограде Днепропетровской области уничтожены цеха оборонного предприятия по производству топлива и ракетных двигателей. А в Запорожье - цеха научно-производственного комплекса "Искра", в которых выпускали электронные компоненты для ремонта украинских радиолокационных станций и РСЗО.

Сирены воздушной тревоги звучали сегодня во всех регионах Украины. По имеющейся информации, в Днепропетровске поражен Южный машиностроительный завод, где велись ремонтные работы бронетехники ВСУ. Поражены еще несколько объектов газодобычи. Информацию подтвердил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Взрывы в Киеве. Объект энергетической инфраструктуры поврежден в Харьковской области. В Одесской и Николаевской нанесены удары по воинским частям. Также ракетные удары зафиксированы в Сумской, Винницкой и Львовской областях.

В российском Министерстве обороны сейчас еще уточняют итоги сегодняшних ракетных ударов. Собирают данные объективного контроля. А вот что известно о результатах атаки, нанесенной по украинской инфраструктуре и военным объектам накануне.

Представитель Минобороны Игорь Конашенков: "Высокоточными ракетными ударами ВКС России в городе Павлоград Днепропетровской области уничтожены цеха оборонного предприятия по производству топлива и ракетных двигателей для ВСУ. Кроме того, в городе Запорожье уничтожены цеха научно-производственного комплекса "Искра", в которых производились электронные компоненты для ремонта радиолокационных станций ВСУ и реактивных систем залпового огня".

Отражены очередные попытки ВСУ пойти в наступление возле населенных пунктов Новоселовское, Червонопоповка, Площанка, Коломыйчиха Луганской народной республики. Возле Лисичанска силами минометных подразделений отбиты несколько атак.

Сообщается, что после ударов российских войск военнослужащие 81-й аэромобильной бригады ВСУ в населенном пункте Белогоровка отказались выполнять боевые задачи. Пять украинских солдат были расстреляны карательным отрядом.

А вот так в донбасских степях сгорает польская военная помощь. Например, самоходка "Краб". Ее обнаружили с воздуха и уничтожили беспилотным летательным аппаратом. Вместе с расчетом.

Вертолеты прикрывают наступление 2-го Армейского корпуса в районе поселка Спорное. Он находится по соседству с Артемовском. И тоже - один из ключевых пунктов на пути к Авдеевке. Главной мишени на донецком направлении. ВСУ для обороны участка бросают в бой остатки своей авиации. Ее сторожат российские истребители.

Радиолокационное оборудование и современные ракеты позволяют поражать цели на удалении в 200 километров. Сегодня российские войска перешли в наступление на Запорожском участке. Продвижение идет в сторону Гуляй Поля. Этот небольшой городок стоит на перекрестке сразу нескольких автодорог и потому крайне важен с тактической точки зрения. Опасаясь потерять контроль над населенным пунктом, ВСУ срочно перебрасывают в город резервы.

Дмитрий Гусев, Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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