Запад вновь скидывается на вооружение Киеву

Даже после трагического инцидента с ракетами в Польше

Заявления Зеленского о том, что Украина не причастна к упавшей в Польше ракете, подрывают доверие НАТО к украинским властям. С такими заголовками выходят сегодня западные СМИ. Даже Джо Байден признал - слова украинского президента не являются доказательством. А журналистка американского телеканала Fox News прямо назвала Зеленского грязным актером, который попытался развязать Третью мировую войну. Тем временем Россия демонстрирует свои миролюбивые намерения. Зерновая сделка продлена на 120 дней - до середины марта.

После истории с ракетами, обломки которых прилетели в Польское село Пшеводув, к украинскому президенту много вопросов. Еще накануне обвинявший в этом Кремль Зеленский, кажется, окончательно подорвал доверие западных кураторов.

Американские журналисты тут же пошли в разнос. Особенно те, кто понимают, во что могла втянуть выходка Зеленского, если бы Запад вдруг пошел бы у него на поводу.

"Это - ложь, которая могла привести к смерти миллионов американцев. Поэтому нужно спросить себя - не пора ли прекратить поддерживать этого парня?", - задался вопросом ведущий Fox News Такер Карлсон.

Этот парень, упорно доказывающий, что во всем виноваты русские, вдруг передумал. Возможно, теперь Запад сказал Зеленскому, что он начал переходить черту.

"Я не знаю, что случилось в этот раз, мы не знаем на сто процентов, я думаю, что мир тоже не знает на сто процентов. Но мы должны быть открытыми и честными, и пока расследование не завершено, мы не можем говорить, какого типа была ракета, обломки которой упали на территории Польши", - заявил президент Украины.

Польские СМИ, пытаясь оправдать Киев, пишут об ошибке в координатах наведения ракеты. Но даже у себя дома в Польше они никого не убедили.

"Очевидно, что ракета украинская. И очевидно, что это провокация. Целью которой является желание ускорить поставки вооружений на Украину и параллельно запугать Европу "российской агрессией". Наш президент не должен успокаивать народ сказками в стиле "это был несчастный случай", а дать понять Зеленскому, что Польша больше не потерпит такого отношения со стороны киевского режима", - сказал мэр Люблина Ярослав Пакула.

"Польша вместе с Украиной и Прибалтикой давно пытаются состряпать схему по вовлечению НАТО в украинский конфликт. Так что они предрасположены к чересчур острому реагированию на любые инциденты, которыми можно было бы обосновать такое вовлечение. К сожалению для Польши, Прибалтики и Украины, данный инцидент таковым не является - это буря в стакане. Думаю, любая экспертиза четко покажет, что это было украинское оружие", - отметил экс-инспектор ООН Скотт Риттер.

Но это западных спонсоров не особо волнует. И те снова скидываются на вооружение Киеву. В этот раз пакет военной помощи от Швеции даже больше, чем прежде. Испания поставит Украине пусковые установки, Польша - артиллерию с боеприпасами. США готовят также и ударные беспилотники, которые обещали больше не поставлять. Все потому, что неважно, кто запустил ракету, ведь виновата должна быть Россия.

Выкрутиться из любой ситуации Запад умеет. Как с обстрелом российских кораблей, обеспечивающих гуманитарный коридор в Черном море. Сегодня российский МИД заявил о продлении зерновой сделки еще на четыре месяца.

"Отмечаем, что после наших многократных напоминаний стали предприниматься усилия по разблокированию задержанных в портах ЕС около 300 тыс. тонн российских удобрений, которые Россия безвозмездно передает нуждающимся развивающимся странам. Дальнейшее затягивание в осуществлении этих остро необходимых им поставок недопустимо", - говорится в сообщении ведомства.

Недопустимы и военные провокации в Черном море, уточняют в МИД. Любые попытки будут решительно пресекаться.

В США вообще собираются пресечь всю украинскую кампанию, которую развернул Джо Байден. Свое предвыборное обещание республиканцы готовы выполнить и сократить военную помощь Киеву. Тем более что большинство в Палате представителей - за ними.

Елена Макарова, Александра Сергомасова, Виталий Марченко, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"