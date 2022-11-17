"Мировая потеря": жизнь и карьера Александра Горшкова

Ему было 76 лет

Сегодня не стало Александра Горшкова - выдающегося спортсмена, президента Федерации фигурного катания на коньках России, первого в истории олимпийского чемпиона в танцах на льду в дуэте с Людмилой Пахомовой, шестикратного чемпиона Европы и мира. Горшков внес огромный вклад в развитие мирового фигурного катания. Ему было 76 лет.

1976 год, австрийский Инсбрук. На льду - пара из Советского Союза Людмила Пахомова и Александр Горшков. Трибуны с первых тактов мелодии танго "Кумпарсита" взрываются аплодисментами. Именно Пахомова и Горшков станут первыми в истории олимпийскими чемпионами в танцах на льду. Девять из десяти арбитров поставили дуэт на первое место.

"Это такая веха, которую сложно было поставить, потому что этот вид спорта был вообще неизвестен. Ну, известен в нашей стране, но находился на зачаточном уровне. И объединение усилий технических специалистов и специалистов в области артистизма и искусства, которым славится наша страна, удалось сделать вот этот прорыв", - отметила заслуженный тренер Тамара Москвина.

И это при том, что само участие пары соревнованиях в Инсбруке было под вопросом. В 1975-ом у Александра случился спонтанный пневмоторакс - произошел разрыв плевры, воздух стал проникать в легкое. Провели операцию. Но многие утверждали, что фигурист больше не вернется в профессиональный спорт. Но к этой Олимпиаде Горшков и Пахомова шли уверенно и никак не могли ее пропустить.

Победа на чемпионате СССР в 1969-ом, затем бронза европейского и серебро мирового первенства. А с 1970-го по 1976-ой пара выиграла все соревнования, в которых она принимала участие. Исключением стало лишь второе место на чемпионате Европы в 1972 году.

Александр Горшков пришел в фигурное катание, как многие советские дети, чтобы укрепить здоровье. К 18 годам в его копилке был лишь первый разряд и ни одной громкой победы. Но все изменилось в 1967-ом, когда сложился тандем Грошков-Пахомова. Сегодня друзья и коллеги Александра Георгиевича в первую очередь говорят о его человеческих качествах.

"Саша был очень добрый, мягкий человек. И я всегда помню, что, когда мы особенно после тренировок вечером шли большой компанией до метро, у него всегда в карманах были конфеты. Он был очень внимательный. Я могу сказать, что он тонкий и дипломатичный человек", - рассказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

"Самое ценное в этом человеке было его человечность, доброта, и, я думаю, именно таких людей в нашем фигурном катании сейчас может и недоставать. Спасибо тебе, Александр Георгиевич, что ты был с нами", - поблагодарил заслуженный тренер Алексей Мишин.

Александр и Людмила были парой не только на льду. Они поженились в 1970-ом. После завершения спортивной карьеры Пахомова стала тренером, Горшков занялся административной работой. С 2001-го являлся членом исполкома Олимпийского комитета России, с 1998-го по 2010-й был председателем технического комитета по танцам на льду Международного союза конькобежцев. А в 2010-ом он был впервые избран на пост президента Федерации фигурного катания нашей страны. И на протяжении многих лет эта организация - именно благодаря Александру Георгиевичу - успешно занималась развитием и популяризацией спорта, достойно представляла нашу страну на международной арене.

Но он сам отшучивался, говорил, что во всем "виноват" его знак Зодиака - Весы, и, как пишут в гороскопах, из Весов получаются неплохие дипломаты. А еще Горшков был одним из инициаторов создания Музея фигурного катания в Новогорске, куда принес много личных вещей. И до последнего дня оставался на работе.

"Он посещал все прокаты всех фигуристов, всех знал. У него был блокнотик, где он ставил всем оценки. То есть он знал всех снизу доверху в фигурном катании. И, конечно, это мировая потеря, потому что его знают по всему миру", - сказал Андрей Уваров, директор Музея фигурного катания, олимпийский чемпион.

Александру Горшкову было 76 лет.

Оксана Фомичева, Татьяна Сидорова, Дмитрий Денежкин, "ТВ Центр"

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