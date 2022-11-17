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В Кремле предупредили о стремлении оппонентов разжечь в России сепаратизм

16:20
  • четверг
  • 17 ноября 2022

Россияне при этом демонстрируют еще большую сплоченность

Геополитическое противостояние стран Запада с Россией продолжается, что ставит дополнительные задачи. Об этом в четверг, 17 ноября, рассказал заместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов.
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Представитель Кремля отметил, что "наши враги, оппоненты не оставляют попыток дестабилизировать ситуацию в нашей стране, в том числе пытаются раскачивать карту межнациональных отношений, инициируют процессы сепаратизма".

При этом россияне, по словам Магомедова, в трудные времена, как правило, демонстрируют еще большее единство и консолидацию — так происходит и сейчас, цитирует замглавы администрации президента ТАСС.

Ранее Магомедов отмечал, что Запад открыто призывает разделить Россию на множество раздробленных государств. Представитель Кремля напомнил о сложной ситуации в мире: обостряются конфликты на границах России, заостряются риски, связанные с миграцией. На этом фоне давление коллективного Запада на Россию и на отдельные этнические сообщества только усиливается.

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Магомедсалам Магомедов
Магомедсалам Магомедов
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