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Голландский суд: рейс MH17 был сбит из ЗРК "Бук"

16:17
  • четверг
  • 17 ноября 2022

Судья оглашает приговор по делу об авиакатастрофе

Суд в Гааге считает, что рейс MH17 был сбит с поля под Первомайским из ЗРК "Бук" . Об этом сообщил в ходе оглашения приговора судья Хендрик Стейнхейс.

"Суд придерживается того мнения, что Boeing потерпел крушение при запуске ракеты из ЗРК "Бук" с поля под поселком Первомайский. При этом погибли все находившиеся на борту 298 человек", - приводит слова судьи ТАСС.

Также суд считает, что Россия в 2014 году была вовлечена в конфликт и поддерживала боевые действия в Донецкой области. Москва неоднократно отрицала это.

Судья добавил, что Украина находилась в немеждународном вооруженном конфликте с ДНР.

Судебный процесс идет в Нидерландах с 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - трое россиян и украинец. Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии" упал в Донецкой области 17 июля 2014 года. 

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