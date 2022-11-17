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Иран объявил о расширении переговоров с Россией

16:42
  • четверг
  • 17 ноября 2022

Тегеран отметил влияние вмешательства США на этот процесс

Переговоры между Тегераном и Москвой будут расширяться. Такое заявление в четверг, 17 ноября, сделал специальный представитель президента Ирана по Афганистану Хасан Каземи Куми.
Стали известны детали визита секретаря Совбеза России в Иран

Чиновник уточнил, что это касается проблем Афганистана, хотя это вопрос не только взаимодействия Ирана и России — это международная проблема.

Куми также рассказал, что на сотрудничество Москвы и Тегерана влияют много факторов, большинство из них — положительно. Среди них, по его словам, вмешательство США в регион Ближнего Востока, а также конфликт на Украине, сообщает РИА Новости.

Американские власти неоднократно заявляли, что Иран якобы поставляет России оружие и военную технику для спецоперации на Украине. Москва и Тегеран отвергали эти обвинения. В Иране уточнили, что Тегеран поставлял ограниченное количество своих беспилотников в Россию, однако это было до начала спецоперации на Украине.

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