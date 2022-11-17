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В выборах на пост президента ФИФА будет участвовать один кандидат

17:21
  • четверг
  • 17 ноября 2022

Выборы пройдут в Руанде 16 марта 2023 года

Действующий президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино оказался единственным претендентом на следующий срок во главе организации, сообщила пресс-служба ФИФА.

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Уточняется, что только 52-летний Инфантино выдвинул свою кандидатуру. Срок подачи заявок истек 17 ноября.

Выборы пройдут в Руанде 16 марта 2023 года в рамках 73-го Конгресса ФИФА.

Инфантино возглавил ФИФА в феврале 2016 года, был переизбран на новый срок в июне 2019-го.

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Джанни Инфантино
Джанни Инфантино
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