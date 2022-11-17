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Финляндия пообещала Украине рекордный пакет военной помощи

16:59
  • четверг
  • 17 ноября 2022

Это будет десятая партия оружия и военной техники от Хельсинки

Финляндия предоставит Украине очередной пакет военной помощи, который станет рекордным по объему для финской стороны после начала боевых действий. Об этом в четверг, 17 ноября, рассказал финский министр обороны Антти Кайкконен.
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Как отметил глава Минобороны Финляндии, "дополнительная помощь учитывает как потребности Украины, так и ресурсное положение Сил обороны Финляндии".

Стоимость нового пакета помощи оценивается в 55,6 млн евро. По словам Кайкконена, эта партия военной помощи Украине — десятая по счету — станет самой крупной за все время таких поставок из Финляндии.

В целях обеспечения безопасной доставки помощи власти Финляндии отказались раскрывать подробности о содержании, способе доставки или графике оказания помощи, сообщает "Интерфакс".

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал, что Евросоюз в общей сложности поставил Украине оружия на более чем 8 млрд евро. Чиновник указал, что "это 45% от усилий США".

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