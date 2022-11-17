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Мишустин назвал Азербайджан союзником России

17:19
  • четверг
  • 17 ноября 2022

Узы дружбы и партнерства стали еще прочнее, отметил политик

Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава правительства Азербайджана Али Асадов в четверг, 17 ноября, посетили центр Гейдара Алиева в Баку, затем председатель российского кабмина выступил на пленарном заседании XI Российско-азербайджанского межрегионального форума.
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Мишустин заявил, что за последние годы узы дружбы и партнерства между Россией и Азербайджаном стали еще прочнее. Сотрудничество стран приобрело по-настоящему стратегический и союзнический характер.

Российский премьер отметил большой потенциал для развития гуманитарного сотрудничества между Москвой и Баку, а также призвал активнее его использовать.

Одной из важнейших задач Мишустин назвал сохранение общего языкового пространства и его адаптацию к современным условиям, сообщает РИА Новости.

Россия выступает третьей стороной в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном. В октябре прошел трехсторонний саммит с участием лидеров трех государств. Как отметил президент России Владимир Путин, "есть некоторые предпосылки того, что путь найден", при этом Баку и Ереван выразили благодарность России за работу миротворцев на армяно-азербайджанской границе.

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Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
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