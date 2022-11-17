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Россиянам пообещали слабую волну COVID-19 в ближайшее время

17:49
  • четверг
  • 17 ноября 2022

Ожидается небольшой подъем заболеваемости

Небольшой подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией с довольно большой вероятностью произойдет в России уже в ближайшие недели. Такое мнение в четверг, 17 ноября, высказал вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев.
Восьмая волна коронавируса началась в Японии

Эксперт связал это с распространением очередных новых вариантов коронавируса, которые уже вызвали подъемы заболеваемости в европейских странах несколько недель назад и еще в октябре были выявлены в России.

При этом Лукашев оценил уровень угрозы предстоящей волны как умеренный. Он пояснил, что речь идет про варианты штамма "омикрон", а у очень большой части населения России уже есть к ним антитела.

При этом в полугодовой перспективе не исключены новые подъемы заболеваемости COVID-19, связанные со снижением коллективного иммунитета, цитирует вирусолога АГН "Москва".

15 ноября Роспотребнадзор отмечал, что темпы снижения заболеваемости коронавирусом в России замедляются — показатель заболеваемости составлял 24,71 на 100 тысяч населения, что на 6,5% ниже, чем неделей ранее. При этом превышение среднероссийских показателей заболеваемости зафиксировали в 31 регионе страны.

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