Гаагский суд вынес приговор по делу MH17. Главное

Доказательства, на основании которых было вынесено решение, не выдерживают критики

Суд Гааги пренебрег принципами беспристрастного правосудия в угоду политической конъюнктуре - так в нашем МИД прокомментировали решение по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 в 2014 году. В постановлении сказано, что пассажирский лайнер сбит ракетой ЗРК "Бук", запущенной из окрестностей населенного пункта Первомайское в Донбассе. Эти позиции занимали ополченцы. Доказательством вины фигурантов стали якобы перехваченные переговоры. А вот доклад российского концерна "Алмаз-Антей" - разработчика подобных вооружений - так и не приняли во внимание.

Кажется, даже сам судья Хендрик Стинхейс сегодня заскучал, произнося длинную полуторачасовую речь. Уж слишком в ней все было предсказуемо. Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Леонид Харченко признаны виновными. Основание - копии записей якобы перехваченных переговоров, которые предоставила Служба безопасности Украины с явными признаками редактирования.

С такими "доказательствами" осудить четвертого подозреваемого Олега Пулатова не получилось. Также Гаагскому суду пришлось признать, что все четверо не действовали в группе и даже не целились в гражданский лайнер.

"На основании материалов дела нельзя установить, как экипаж ЗРК "Бук" действовал при запуске ракеты по MН17. Также непонятно, кто дал конкретное указание по запуску ракеты и почему это произошло. Тем не менее суд считает, что ракета была выпущена умышленно, и в тот момент имелось мнение, что самолет, в которой целились, был военным. Это было ошибкой", - сказал судья.

Не удалось также европейской Фемиде доказать и прямое участие России в запуске ракеты. Сам конфликт и вовсе назван немеждународным. То есть по сути в Гааге признали, что на Украине велась гражданская война. Однако в целом русофобский тренд, давно подхваченный западной прессой, в заключении суда, конечно, отражен. В частности, Стинхейс отметил: Москва контролировала ополченцев. А ЗРК "Бук", из которого якобы и сбили малайзийский Boeing, как раз из России и привезли в ДНР, вывезя затем обратно.

Только вот доказательства не выдерживают никакой критики. Во-первых, согласно документации российского Минобороны, ракету эту произвели еще в 1986 году и тогда же отправили в воинскую часть Украинской ССР. С вооружения российской армии ее давно сняли. А вот в ВСУ продолжали использовать. Во-вторых, производитель ракеты концерн "Алмаз Антей" провел эксперимент и подтвердил: по Boeing стреляли из населенного пункта Зарощенское, который находился под контролем украинской армии. Показательно, что даже в Гааге признали это веским доводом. Но отвергли - исключительно по политическим соображениям.

"Суд считает экспертов "Алмаз Антей" достаточно компетентными, однако поскольку этот концерн - государственное предприятие, связанное с властями Российской Федерации, а именно эти самые власти отрицают причастность к конфликту на Украине и таким образом к катастрофе самолета MH17, ставит под сомнение убедительность выводов представителей "Алмаз Антей". К тому же, в интересах самого концерна, чтобы следствие шло в нужном ему русле, потому что на него были наложены санкции как раз в связи с крушением Boeing", - указал судья.

При этом данные, предоставленные Киевом, то есть стороной не менее, а то и более заинтересованной, доверие суду очень даже внушили. И вопросов не возникло - ни к тому, что сразу три украинских радара очень вовремя вышли из строя, ни к тому, что диспетчеры бесследно исчезли сразу после авиакатастрофы.

Свидетели, на которых без конца ссылался гаагский судья, вообще отдельная тема. Показания тех, кто видел пуск ракеты с места дислокации ВСУ, к сведению не принимались. Зато в доказательную базу с удовольствием включали удобные и "правильные" анонимные рассказы. Даже если они были непоследовательными и нелогичными.

"Эта непоследовательность не была осознанной неправдой. Таким образом, показания свидетелей не являются лживыми. Возможно, просто так получилось, что их подвела память. Ситуация была очень хаотичная, поэтому суд не считает странным, что налицо была некоторая неуверенность", - отметил судья.

Странными суд не считает многие удивительные вещи. Ни то, что почему-то Москве отказали в участии в Совместной следственной группе. Ни то, что там с самого начала присутствовал Киев. А ведь именно Киев не закрыл воздушное пространство над районом, где шла война. И мотив у него был: желание устроить масштабную кровавую провокацию, обвинив в ней ополченцев ЛНР и ДНР - с тем, чтобы мир признал их террористами. Разбираться с этим в Гааге не стали.

"С юридической точки зрения следствие по данному делу нельзя признать объективным, так как расследовался в основном только один сценарий возможный развития событий по данному делу - и именно тот, который выгоден украинской стороне. Поэтому идет нарушение международных юридических процедур, и в обвинении очень много слабых мест, пробелов, скрытых фактов", - заявил Сергей Алексеев, заместитель председателя Международного союза юристов.

Сожаление по поводу решения Гаагского суда выразили и в российском МИД.

"Суд Гааги пренебрег принципами беспристрастного правосудия в угоду политической конъюнктуре. Он находился под беспрецедентным давлением со стороны нидерландских политиков, представителей прокуратуры и СМИ, навязывавших политически мотивированный итог разбирательства", - говорится в сообщении.

А итог таков: троих осужденных заочно приговорили к высшей мере наказания - пожизненному заключению. И предписали выплатить семьям погибших компенсации на общую сумму в 16 миллионов евро. Апелляцию можно будет подать через две недели.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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