В Польше не нашли следов второй упавшей ракеты

Ранее сообщалось, что на территории страны упали две ракеты

Следы второй упавшей ракеты на территории Польши не обнаружены. Об этом в четверг, 17 ноября, рассказал польский президент Анджей Дуда.

При этом ранее СМИ Польши утверждали, что в стране упали две ракеты, однако пока материальных доказательств этого нет, сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления Совета нацбезопасности Белого дома по поводу инцидента с падением ракеты на территории Польши вечером 15 ноября. Представитель Совета Эдриенн Уотсон в специальном заявлении отметила: какими бы ни были окончательные выводы из инцидента с падением ракет в Польше, ответственность за него в конечном счете несет Россия, "обстрелявшая Украину ракетами".

Представитель Кремля предложил американской стороне "отмотать назад", чтобы увидеть первопричину случившегося — "это НАТО и США во главе".

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