Нарушителей ПДД на электросамокатах ждут "пешеходные" штрафы

Нормы для пешеходов будут применять к владельцам СИМ первое время после вступления в силу поправок в ПДД

Сотрудники ГИБДД после вступления в силу 1 марта 2023 года обновленных правил дорожного движения будут привлекать нарушителей на электросамокатах к ответственности как пешеходов, им грозит штраф до 1,5 тысяч рублей. Об этом в четверг, 17 ноября, рассказал начальник административно-правового управления договорно-правового департамента МВД России Игорь Черепанов.

Представитель МВД рассказал, что, по крайне мере, "в первый месяц, до полугода" после вступления новых норм в силу сотрудники ГИБДД "будут составлять протоколы по статьям 12.29 и 12.30 КоАП, потому что там идет речь о пешеходах, а потом смотреть, как будет практика проходить".

По словам Черепанова, проводить какие-либо изменения в законодательстве нет возможности, поскольку так выстроена система правил дорожного движения. Эксперт пояснил, что "здесь надо комплексно подходить и менять прежде всего ту проблематику, которая возникнет именно в ПДД. КоАП будет вторичным, мы должны это понимать", сообщает ТАСС.

В октябре российское правительство утвердило внесение изменений в правила дорожного движения, согласно которым электросамокаты, гироскутеры, сегвеи, электроскейтборды и моноколеса приравняли в средствам индивидуальной мобильности. Перемещаться на СИМ можно будет со скоростью не более 25 км/ч. Движение электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности будет регулироваться специальными дорожными знаками.

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