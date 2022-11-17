Собчак извинилась перед главой "Ростеха"

Коллег журналистки обвиняют в вымогательстве у сотрудников корпорации

Журналистка Ксения Собчак принесла извинения руководителю госкорпорации "Ростех" Сергею Чемезову после обвинений ее сотрудников в вымогательстве.

Как написала в своих соцсетях Собчак, она искренне сожалеет о том, что "действия моих коллег нанесли вред Чемезову Сергею Викторовичу", а также приносит ему извинения.

Журналистка заявила, что политического контекста в деле нет, а обвиняемые "искренне сожалеют о произошедшем", сообщает РИА Новости.

В октябре коммерческого директора журналистки Ксении Собчак Кирилла Суханова и бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского арестовали в рамках расследования уголовного дела о вымогательстве у представителей госкорпорации "Ростех". У самой Собчак в этом уголовном деле статус свидетеля.

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