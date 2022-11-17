CNN: Белый дом призвал Зеленского осторожнее комментировать ЧП в Польше

На польской территории упала украинская ракета

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рекомендовал украинскому руководству осторожнее комментировать инцидент с падением ракеты на территории Польши. Об этом в четверг, 17 ноября, рассказали информированные источники.

Как сообщает телеканал CNN, вскоре после того сообщений об инциденте в Польше президент Украины Владимир Зеленский выступил с утверждением, что ракета, упавшая в Польше, была российской, и назвал это эскалацией конфликта с Россией.

Салливан, по словам источников, немедленно после этого выступления позвонил в офис Зеленского и предупредил украинских чиновников о том, чтобы они действовали осторожнее, комментируя этот инцидент.

Зеленский, по данным телеканала, еще вечером 15 ноября просил о телефонном разговоре с президентом США, однако беседа не состоялась.

Вечером 15 ноября власти Польши объявили о падении на территории страны двух ракет, в результате инцидента два человека погибли. Следы второй ракеты пока не обнаружены. Министерство обороны России заявило, что речь идет об украинских ракетах. Эту информацию подтвердили власти Польши, а также генсек НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский 17 ноября признался, что "уже не уверен" в том, что на территории Польши упали российские ракеты, хотя ранее украинский лидер был более категоричен в высказываниях.

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