Собянин и Мантуров договорились о создании федерального центра беспилотных авиасистем в "Руднево"

В гражданском направлении беспилотники все больше и больше занимают экономические ниши

Москва выделит более 100 гектаров площадей для свободных полетов беспилотников. Это пространство станет испытательным полигоном для новых разработок. Об этом рассказал мэр Сергей Собянин во время посещения центра "Космонавтики и авиации" на ВДНХ. Там сегодня открылась выставка отечественных беспилотных летательных аппаратов "Аэронет-2035".

Этот БПЛА - с газодинамической системой управления. Уменьшенная копия. У оригинала размах крыла - 14 метров. Он может лететь со скоростью 500 километров в час в экстремально холодных условиях Сибири и даже Арктики. То есть в местах, где особенно остро стоит транспортная проблема.

"Аппарат не имеет ни опасных пропеллеров, ни опасных винтов. У него даже нет ни поворотных сопел, ни подъемных двигателей", - рассказал Дмитрий Сычев, гендиректор компании-производителя.

Аппарат максимально прост и, как говорят разработчики, значит - максимально надежен. Но еще проходит, как и большинство экспонатов, летные испытания. А вот беспилотный вертолет уже прошел все стадии тестирования и официально допущен к эксплуатации. Для почтовых сервисов - удобное решение. Беспилотник может перевезти 100 килограммов груза. Это в среднем - тысяча писем.

Тяжеловес уже выполнил первый полет, доставил груз на Ямале. Преодолел 130 километров. Работал и в других регионах страны. Может использоваться не только для перевозок.

А это - макет радиолокационного спутника. Фактически - навигатор для сурового Севера.

"Вне зависимости от облачности, погоды, дымки, времени суток мы можем видеть происходящее со льдами, выстраивать маршруты для судов", - отметил Антон Алексеев, гендиректор компании "Новый космос".

Выставку "Аэронет-2035" сегодня очень внимательно осмотрели министр промышленности Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин. И подписали меморандум о сотрудничестве в области поддержки развития отрасли беспилотных летательных аппаратов и авиации.

"Мы должны помогать и создавать условия по спросу наряду с формированием правил и поддержкой производств как для перевозки грузов, так в перспективе - пассажиров", - сказал Мантуров.

Столица - один из крупнейших рынков эксплуатации беспилотников. Их используют и частный бизнес, и городские службы. Например, в ходе спасательных операций или при создании цифровых моделей местности

"В гражданском направлении беспилотники все больше и больше занимают экономические ниши: это и транспорт, высокоточные съемки, создание цифровых двойников, это коммунальные сферы, сферы строительства. Очень важно эту массу инноваций структурировать. Мы договорились, что такой центр компетенций мы создадим на базе индустриального парка "Руднево", который уже в этом году запустит порядка 120 тыс метров квадратных площадей", - сообщил глава города.

В будущем площадь парка "Руднево" увеличится до 500 тысяч квадратных метров. Там же создадут авиационный учебный центр.

Екатерина Гоголева, Александра Панина, Илья Ушаков, Алексей Комаров, Павел Суменков, "ТВ Центр"

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